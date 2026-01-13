Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

13.01.2026 14:32:00
İHA
Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından toplam 382 milyon lira işlem hacmi olan banka hesaplarını kullandığı belirlenen şahıslara yönelik gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 28 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda altın, para, silah ve elektronik malzeme ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, yasadışı bahis siteleri üzerinden yaklaşık 382 milyon Türk Lirası işlem hacmi tespit edilen 31 şahsın kullandığı 34 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan operasyonda; "suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi", "5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri belirlenen 28 şahıs gözaltına alındı.

Şahısların kullandığı adreslerde yapılan aramalarda; 64 adet cep telefonu, 61 adet sim kart, 6 adet hard disk, 10 adet flaş bellek, 8 adet laptop, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tüfek, 7 adet şarjör, 81 adet tüfek fişeği, 99 adet tabanca fişeği, 160 bin TL nakit, 5 adet 22 ayar ata altını, 3 adet 22 ayar yarım altın, 11 adet 22 ayar çeyrek altın, 4 adet 22 ayar 1 gramlık altın, 9 adet toplam 50,80 gram altın yüzük, 1 adet 22 ayar bilezik ve 1 adet 22 ayar altın küpe ele geçirildi.

