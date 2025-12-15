Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 15 sosyal medya hesabına erişim engeli!

Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 15 sosyal medya hesabına erişim engeli!

15.12.2025 09:39:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 15 sosyal medya hesabına erişim engeli!

Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapıldığı, tüketicilerin çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirildiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Reklam Kurulu'nun, 11 Aralık'ta gerçekleştirdiği toplantıda yasa dışı bahis ve kumar reklamlarını ana gündem maddelerinden biri olarak ele aldığı bildirildi.

Yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına karşı mücadelenin sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Bakanlığın, tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı şekilde mücadele edilmesi, toplumun, özellikle genç kesimlerin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışma ve denetimlerini aralıksız sürdüreceği vurgulandı.

İlgili Konular: #sosyal medya #Reklam Kurulu #erişim engeli #yasa dışı bahis

İlgili Haberler

23 ilde yasa dışı bahis operasyonu... 42 şüpheli yakalandı!
23 ilde yasa dışı bahis operasyonu... 42 şüpheli yakalandı! Bakan Ali Yerlikaya, 23 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 42 şüpheliden 27'sinin tutuklandığını bildirdi.
Yurttaşları dolandırmaya çalışan 79 internet sitesine erişim engeli!
Yurttaşları dolandırmaya çalışan 79 internet sitesine erişim engeli! Kars'ta bilişim sistemleri vasıtasıyla yurttaşları dolandırmaya çalıştığı gerekçesiyle 79 internet sitesine erişim engellendi.
36 sosyal medya hesabına erişim engeli
36 sosyal medya hesabına erişim engeli Kars'ta kişisel verileri hedef aldığı tespit edilen 36 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.