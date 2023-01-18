Şanlıurfa merkezli 'kaçak akaryakıt' operasyonu: 14 gözaltı
Şanlıurfa ve Ankara’da polisin düzenlediği operasyonda, 29 bin 565 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent kırsalındaki depoda madeni yağ, geri dönüşüm veya boya kimyasalları üretimi yapan firmalardan temin ettikleri akaryakıt karışımlı malzemelerin kaçak akaryakıta dönüştürdüğünü belirledi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Şanlıurfa ve Ankara'da 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı, 29 bin 565 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Şüphelilerin, Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
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