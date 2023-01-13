İzmir'de 150 ton 'karışımlı akaryakıt' ele geçirildi

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 09:50

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 10:18

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova'da bulunan depoda; yakıt olarak kullanılması halinde aracın motor aksamına ve tüketimi sonucu ortaya çıkan gazlar nedeniyle de çevreye zararı olan karışımlı akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Teknik ve fiziki takibin ardından depoya düzenlenen baskında, 150 bin 200 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.