Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa'da telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp suçlamalar yönelterek dolandırıcılık yapan 6 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 16:08
Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu: 6 gözaltı
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen telefon dolandırıcılığı soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini saptadığı 6 şüpheliyi, kent merkezinde saklandığı evlerde gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde 7 cep telefonu, 8 sim kart, 1 flash bellek, 1 micro SD kart ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yapılan araştırmada 8 şikayetçinin 3 milyon 541 bin TL maddi zararı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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