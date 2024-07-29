'Beyaz eşya yetkili servis' bahanesi ile dolandırıcılık: 1 tutuklama

Yayınlanma: 29.07.2024 - 17:11

Güncelleme: 29.07.2024 - 17:12

Antalya’da kendini beyaz eşya servis yetkilisi olarak tanıtan ve farklı isimler kullanan şüpheli şahıs C.K., vatandaşları IBAN numarasına para havalesi yaptırarak dolandırdı.

Vatandaşlardan IBAN numarasına para havalesi yaptırarak hiçbir hizmet sunmadan 13 kişiyi dolandıran şüpheli C.K., Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

Ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalanan C.K., “Dolandırıcılık” suçundan tutuklanma istemiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.