Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile İletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Şanlıurfa önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Şanlıurfa'dan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Şanlıurfa’nın telefon kodu kaç? Şanlıurfa’nın alan kodu kaç?

ŞANLIURFA'NIN TELEFON KODU KAÇ?

Şanlıurfa iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0414’dür. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Şanlıurfa için bu kod 414 olarak belirlenmiştir.

ŞANLIURFA'NIN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.