Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara saldırı... Emniyet’ten açıklama: 93 Telegram grubu kapatıldı, 83 gözaltı kararı!

16.04.2026 09:37:00
Haber Merkezi
Son dakika gelişmesi... Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, “suçu ve suçluyu övücü” paylaşımlar yaptığı belirlenen 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yüzlerce sosyal medya hesabı erişime kapatıldı, onlarca Telegram grubu devre dışı bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarının ardından yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kamu düzenini olumsuz etkileyebilecek nitelikte paylaşımlar ve faaliyetler nedeniyle geniş çaplı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

83 ŞAHIS HAKKINDA  GÖZALTI KARARI: 93 ADET TELEGRAM GRUBU KAPATILDI

Emniyet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa  ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında; Suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, haklarında adli işlem uygulanmıştır. 

Ayrıca, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiş, 93 adet Telegram grubu kapatılmıştır. Şüphelilerle ilgili adli süreçler ilgili birimlerimizce çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

