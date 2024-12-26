Şanlıurfa’da 1 ton sahte sucuk ele geçirildi

Yayınlanma: 26.12.2024 - 17:44

Güncelleme: 26.12.2024 - 17:46

Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, İl Tarım Müdürlüğü ekipleriyle Topçu Meydanı’nda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, bir işletmede dana eti diye satılan sucuklarda piliç eti kullanıldığı, etiketsiz ve deforme olduğu belirlendi. Ekiplerce yaklaşık 1 ton sucuğa el konulurken işletmeci hakkında işlem yapıldı.

El konulan sucuklar, hayvan mamasına dönüştürülmek üzere belediyenin mama tesisine gönderildi.