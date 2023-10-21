Çöp kamyonu devrildi... Ölü ve yaralı işçiler var!

Antalya'nın Alanya ilçesinde çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 21.10.2023 - 17:01
Çöp kamyonu devrildi... Ölü ve yaralı işçiler var!
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Alanya Belediyesi'ne ait M.K. (30) idaresindeki 07 NH 581 plakalı çöp kamyonu, Karakocalı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kamyon şoförü M.K. ile araçtaki temizlik işçilerinden İsmail Keleş (29) ile İ.Ö. (57) yaralandı.

Vinç yardımıyla kamyonun kaldırılmasıyla kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Keleş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Antalya İşçi çöp kamyonu

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