Şanlıurfa'da 2 kız çocuğunun feci ölümü
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde su birikintisine düşen 2 kız çocuğu boğuldu.
Hürriyet Mahallesi'nde su birikintisinin çevresinde oynayan Suriye uyruklu V.İ (11) ile I.Y (8) suya düştü.Çocukların gözden kaybolması üzerine çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Yurttaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuklar, sağlık ekiplerine teslim edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Çocukların cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
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