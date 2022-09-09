Şanlıurfa'da 2 kız çocuğunun feci ölümü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde su birikintisine düşen 2 kız çocuğu boğuldu.

AA
09 Eylül 2022 Cuma, 23:38
Şanlıurfa'da 2 kız çocuğunun feci ölümü
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Hürriyet Mahallesi'nde su birikintisinin çevresinde oynayan Suriye uyruklu V.İ (11) ile I.Y (8) suya düştü.Çocukların gözden kaybolması üzerine çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yurttaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuklar, sağlık ekiplerine teslim edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Çocukların cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.


Şanlıurfa

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