Şanlıurfa'da 2 ton küflenmiş ve tarihi geçmiş lokum ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde zabıta ekipleri, bir işyerinde 2 ton küflenmiş ve son kullanma tarihi geçmiş lokum ele geçirerek imha etti; işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 2 ton küflenmiş ve son tüketim tarihi geçmiş lokum ele geçirildi.
Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, bir iş yerinde bulunan 2 ton küflenmiş ve son tüketim tarihi geçmiş lokuma, imha edilmek üzere el konuldu.
İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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