Şanlıurfa'da 2 ton küflenmiş ve tarihi geçmiş lokum ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde zabıta ekipleri, bir işyerinde 2 ton küflenmiş ve son kullanma tarihi geçmiş lokum ele geçirerek imha etti; işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'da 2 ton küflenmiş ve tarihi geçmiş lokum ele geçirildi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 24.04.2025 - 09:28

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 2 ton küflenmiş ve son tüketim tarihi geçmiş lokum ele geçirildi.

Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, bir iş yerinde bulunan 2 ton küflenmiş ve son tüketim tarihi geçmiş lokuma, imha edilmek üzere el konuldu.

İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler