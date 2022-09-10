Şanlıurfa'da 3 araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 54. kilometresinde, Erhan C'nin kullandığı kamyonet, Ahmet O. idaresindeki kamyon ile Bekir D. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, sürücü Erhan C. ve yanındaki Resul A. hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik ve Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi, Nizip Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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