Şanlıurfa'da dehşet: 3 öğrenci fare zehri içip intihara kalkıştı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde, liseli 3 kız öğrenci okulun tuvaletinde kolaya kattıkları fare zehrini içti. Öğrenciler hastanede tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
08 Kasım 2022 Salı, 11:50
Şanlıurfa'da dehşet: 3 öğrenci fare zehri içip intihara kalkıştı
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Şanlıurfa'nın Bağlar Mahallesi'ndeki Kız Teknik ve Anadolu Lisesi'nde iddiaya göre, lise öğrencileri Z.C.(15), M. K. (15) ile H.Ö. (18) marketten aldıkları kolayla birlikte okulun tuvaletine girdi.

İddiaya göre, 3 öğrenci burada fare zehri kattıkları kolayı içerek sınıflarına girdi. Bir süre sonra sınıfta kusmaya başlayan 3 kız öğrenciyi fark eden arkadaşları durumu okul idaresine bildirdi.

Okula çağırılan sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kız öğrencilerin mideleri yıkandı. Kız öğrenciler müşahede altında tutulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri 3 kızın neden intihara kalkıştığı yönünde ailelerinin ifadesine başvurdu.

Yaşanan olayın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idari, savcılık ise adli soruşturma başlattı.


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