Zonguldak'ta 8 okulda zehirlenen 148 öğrenciden 127'si taburcu edildi
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 148 öğrenciden 127'si taburcu edildi.
Çaycuma'da dün, taşımalı eğitim öğretim yapan 8 okuldaki 148 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi gören 127 öğrenci taburcu edilirken, 21 öğrencinin ise kontrol amaçlı yatışları yapıldı.
Tedavisi devam edenlerin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yemeklerden numune alındı.
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