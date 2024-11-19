Şanlıurfa'da acı olay... 20 yaşındaki genç parkta ölü bulundu!
Merkez Haliliye ilçesinde 20 yaşındaki Yunus Emre Açma, parkta ölü bulundu. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı.
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesedin 20 yaşındaki Yunus Emre Açma'ya ait olduğunu belirledi.
Gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: #ölü bulundu #Şanlıurfa #park #Adli Tıp
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