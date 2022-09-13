Şanlıurfa’da, 'Ahilik Haftası' etkinliği gergin bitti

13 Eylül 2022 Salı, 17:12

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve yaklaşık 810 yıllık geçmişi olan Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa'daki tarihi Gümrük Hanı'nda program düzenlendi.

Birlik, beraberlik ve yardımlaşma konularıın vurgulandığı etkinliğe Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AKP Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Şefik Bakay, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Beyazgül ise "Ahilik; kardeşlik demektir. Sen kardeşine nasıl davranıyorsan, kardeşinle ilişkilerinde nasıl davranıyorsan insanlıkla ilişkilerin de o şekilde olması demektir. Bana göre Ahilik nasihati, kaynağını inancımızdan, kendi değerlerimizden, İslam inancından almıştır" diye konuştu.

Gümrükhan'a yakın bölgede bulunan ve yıkım kararı çıkan Özdiker Pasaj esnafı da tören alanına geldi. Burada Özdiker Kuyumcular Çarşısı Başkanı Mustafa İsmet Üçeş, Vali Ayhan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek ve Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ile görüşmeye başladı. Burada, iş yerlerini verilen bedelin altında yıkılmasını istemediklerini belirten esnaf ile protokol arasında tartışma çıktı. Bu sırada görüntü çekmek isteyen gazetecilere zabıta ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, tepki gösterdi. Tartışma, esnafın araya girmesiyle son buldu.