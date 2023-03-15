Şanlıurfa'da altgeçit sular altında kaldı ama her şey gün yüzüne çıktı: Yılan hikayesi gibi...

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 15:23

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 19:20

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

Abide Kavşağı'nda suyla dolan altgeçit, daha birkaç ay önce canlı yayında düzenlenen törenle açılmıştı.

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlarıyla söz konusu altgeçidin ihalesinin OHİTAN isimli firma tarafından 382 milyon TL'ye alındığını ortaya çıkardı.

Ağırel'in aktardığına göre, GÜRBAĞ Grup bünyesinde olan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağıban, ENR tarafından düzenlenen "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" ödülünü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’dan aldı.

Ağırel'in paylaşımları şöyle:

1-Şanlıurfa’daki sel nedeniyle adeta mezar haline gelen ABİDE KAVŞAĞI hikayesi adeta yılan hikayesi gibi… Alt ve üst geçidin bulunduğu proje birkaç ay önce canlı yayında düzenlenen törenle açıldı.

2-Aslında bu proje yeni değil. İlk 2012 yılında bu projeye kazma vuruldu. Şanlıurfa Belediyesi bir proje tasarladı. Dönemin Bakanlarına sundu. Binali Yıldırım ve Faruk Çelik projeyi maliyetli buldu ve başka bir proje hazırlatıldı.

3-Sonrasında ihale düzenlendi. Su basan alt geçit işini de içeren yapım ihalesini Miraç-Yol ve Necdet Şeli iş ortaklığı üstlendi. 36 milyon 302 bin TL maliyetle çıkılan ihaleyi 2012 yılında %52 kırımla bu firma kazandı.

4-Dönemin Belediye Başkanı Eşref Fakıbaba ile görüştüm. Bilgiyi Doğruladı. “Bizim projemiz başkaydı ancak onaylanmadı. Karayolları yaptırdı alt geçidi” diye açıklama yaptı.

Açılışını yine Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi.

5-Miraç-Yol firması, Ankara Merkezli Enerji sektörü ile de ilgilenen ve hali hazırda Millet Bahçesi projesi yapan bir firma.

6-Su altında kalan viyadüğün üst yollarını da Gürbağ gruba firma yaptı. İKN: 2022/329509 kayıt numaralı ihale ile 104 milyon TL’ye OHİTAN adlı firma tarafından yapıldı.

7-OHİTAN adlı firma GÜRBAĞ Grup bünyesinde bir firma. Halil Bağıban verdiği ilanda “bide Köprülü Kavşağı Şanlıurfa’ya yakışır bir hizmet oldu” açıklamasında bulunmuştu.

8-Gürbağ Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağıban ENR tarafından düzenlenen “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde yer aldı ve ödülünü Recep Tayip Erdoğan’dan aldı.

9-Ohitan inşaat aynı zamanda Antakya-Samandağ arasındaki karayolu ikmal ihalesini de almıştı.

MAHKEME İPTAL ETTİ, AYNI MÜTEAHHİDE 2,5 KATINA VERİLDİ

Bu firma İhaleyi 2021 yılında 140 milyon TL bedel ile kazandı. Ancak ihale mahkeme kararı ile iptal edildi.

Bir yıl sonra ihale yine yapıldı aynı firma ihaleyi 382 milyon TL’ye aldı.

10-Bilim insanlarının sel ve afet uyarılarında bulunmasına rağmen inatla yapılan yol, köprü, alt-üst geçit inşaatlarının nelere sebebiyet verdiğini gördük, görüyoruz.

Umarım sorumlu kim ise bu sefer yargı önünde hesap verir.