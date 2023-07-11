Şanlıurfa'da arının soktuğu kişi öldü

Yayınlanma: 11.07.2023 - 10:45

Güncelleme: 11.07.2023 - 11:04

Alınan bilgiye göre, Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Almas (60) evinin önündeyken arıların saldırısına uğradı.

Yakınları tarafından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Almas, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alerjisi olduğu öğrenilen Almas'ın daha önceki yıllarda da arı sokması sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi.