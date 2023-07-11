Şanlıurfa'da arının soktuğu kişi öldü
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde arının soktuğu kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Almas (60) evinin önündeyken arıların saldırısına uğradı.
Yakınları tarafından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Almas, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Alerjisi olduğu öğrenilen Almas'ın daha önceki yıllarda da arı sokması sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli zammındaki 'tehlikeyi' açıkladı
- Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır?
- CHP'den 'Tanju Özcan' kararı
- Erdoğan'dan kendi maaşına zam
- Makam odasında vuruldu!
- Cumhur'da 'AB' çatlağı
- Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar
- Özgü Namal: 5 dakika içinde her şeyimi kaybettim
- Türkiye'den İsveç'e yeşil ışık
- Kamu bankaları milyonları böyle hiç etmiş!