Şanlıurfa'da artezyen çukuruna düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde artezyen çukuruna düşen 2 yaşındaki çocuk Mustafa Kaçmaz hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 11:18
Şanlıurfa'da artezyen çukuruna düşen çocuk öldü
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Mustafa Kaçmaz’ın Alakonak Mahallesi'ndeki evlerinin önünde kaybolması üzerine ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı aramada, çocuğun 8 metrelik artezyen çukuruna düştüğü belirlendi.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından Kaçmaz'ın cansız bedeni çukurdan çıkarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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