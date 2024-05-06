Bilim insanlarının dibine ulaşamadığı çukur

Yayınlanma: 06.05.2024 - 12:19

Güncelleme: 06.05.2024 - 12:19

Bilim insanları dünyanın en derini olduğunu düşündükleri bir mavi delik buldular ancak henüz dibinin nerede olduğunu bulabilmiş değiller. Bu "göçük" oluşumu Meksika'nın Chetumal Körfezi'ndeki Taam Ja' olarak isimlendirilen bir Mavi Delik. Mavi Delikler, su altında oluşan göçüklere verilen isim. Su altındaki deniz tabanında bulunan ve Konya'daki obruklara benzeyen bu göçük, yüzlerce metre derinliğe ulaşabiliyor.

ÇUKURUN DİBİNE DAHA ULAŞILMADI

Chip'in ayrıntılarını aktardığına göre Taam Ja' çukuru için şu ana kadar, su seviyesinin 420 metre altı ölçülebildi. Ancak bilim insanları çukurun bunun iki katı kadar derinliğe sahip olduğunu düşünüyorlar. Fakat henüz aşağıya, derinliği ölçebilecek bir cihaz indirebilmiş değiller. Dünyadaki diğer ünlü Mavi Deliklerden biri Çin Denizi'nde biri de Belize de bulunuyor. Ancak bunların derinlikleri 200 - 300 metre arasında değişiyor.

Taam Ja' çukurunun dibinde ise sıcak su hareketleri olduğu gözleniyor. Yani bu çukurun altında jeotermal bir yapı olduğu düşünülüyor. Belki de yakın veya uzak bir gelecekte burada bir yer altı yanardağı veya küçük magma çıkışları oluşabilir. Aslında bu, binlerce yıl sonra bölgede büyük bir volkanik adanın oluşacağının ilk işaretleri olarak da kabul edilebilir.

O ÇUKURA KİM GİRECEK?

Çukurun içinde, duvarların üzerinde ayrıca mağara sistemleri de oluşmuş durumda. Bilim insanları kireçtaşından oluşmuş bu mağaraların da aşağıya doğru derinleştiğini ve çukurun aslında düşünülenden çok daha derine eriştiğinden şüpheleniyorlar. Ancak sorun şu ki, bin metre derinliğe ulaşabilecek bir mağaraya girmek hiç kolay değil ve doğru ekipmanlar gelene kadar bu çukurun ne kadar derine gittiğini öğrenemeyeceğiz.