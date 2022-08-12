Şanlıurfa'da baraj gölüne giren kadın boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı'na girdikten sonra kaybolan kadından acı haber geldi. Ekipler tarafından kadının cesedine ulaşıldı.

AA
12 Ağustos 2022 Cuma, 17:44
Şanlıurfa'da baraj gölüne giren kadın boğuldu
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Mülkiye A. (23) serinlemek için Çatak Mahallesi yakınlarındaki baraj gölüne girdi. Kadının bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Gölde yaklaşık bir saat arama yapan İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekipleri Mülkiye A'nın cesedine ulaştı.

Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 


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