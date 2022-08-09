Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 2 gencin cesedi bulundu

Şanlıurfa'da 2 gün önce sulama kanalında kaybolan 2 gencin cesedi bulundu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

AA
09 Ağustos 2022 Salı, 09:03
Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 2 gencin cesedi bulundu
Abone Ol google-news

Haliliye ilçesi Karaali Mahallesi'nde serinlemek için önceki gün sulama kanalına girdikten sonra kaybolan Halil Gültekin (20) ve İsa Topdemir'i (20) arama çalışmaları tamamlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, gençlerin cesedini suya girdiği bölgenin 5 kilometre ilerisinde buldu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILMIŞTI

Cesetler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da 7 Ağustos’ta sulama kanalına girdikten sonra kaybolduğu belirtilen Halil Gültekin ve İsa Topdemir için arama çalışması başlatılmıştı.


Şanlıurfa sulama kanalı kanal

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler