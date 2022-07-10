Şanlıurfa'da bir kadın, tartıştığı erkeği silahla öldürdü

10 Temmuz 2022 Pazar, 19:35

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Mizaryolu Mahallesi'nde yaşandı. Suruç ilçesinde yaşayan F.Y. isimli kadın bir dönem birlikte olduğu Iğdır’da yaşayan Ferhat D. ile Şanlıurfa merkezde buluştu.

F.Y. ile Ferhat D., henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Suruç ilçesine dönen kadın, Ferhat D.'yi arayıp gelmesini söyledi. Suruç’ta bir araya gelen Ferhat D. ile F.Y arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sonunda yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkaran kadın, Ferhat D.'ye ateş açtı.

Çok sayıda merminin isabet ettiği şahıs olay yerinde hayatını kaybederken F.Y. ise cesedin başında durarak polisin gelmesini bekledi. Olay yerine giden polis ekipleri kadını gözaltına alırken ceset ise yapılan incelemenin ardından Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.