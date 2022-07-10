Şanlıurfa'da bir kadın, tartıştığı erkeği silahla öldürdü
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir kadın, tartıştığı bir kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Mizaryolu Mahallesi'nde yaşandı. Suruç ilçesinde yaşayan F.Y. isimli kadın bir dönem birlikte olduğu Iğdır’da yaşayan Ferhat D. ile Şanlıurfa merkezde buluştu.
F.Y. ile Ferhat D., henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Suruç ilçesine dönen kadın, Ferhat D.'yi arayıp gelmesini söyledi. Suruç’ta bir araya gelen Ferhat D. ile F.Y arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sonunda yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkaran kadın, Ferhat D.'ye ateş açtı.
Çok sayıda merminin isabet ettiği şahıs olay yerinde hayatını kaybederken F.Y. ise cesedin başında durarak polisin gelmesini bekledi. Olay yerine giden polis ekipleri kadını gözaltına alırken ceset ise yapılan incelemenin ardından Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Video Haberler
- Besici isyan etti: Damızlığımızı yok pahasına satıyoruz
- Arjantin de karıştı
- MHP'den ittifak yorumu
- Soylu, Türkiye’de doğan Suriyeli sayısını açıkladı
- Acun Ilıcalı'ya Türk sponsor!
- D-100 yolunda gizemli kaza: Ayrıntılar ortaya çıktı
- Hayata 100 bin TL borçla başlıyorlar
- İstanbul'da dakikada 65 şimşek çaktı
- 'Çocuğumu ölmek üzereyken kurtardım'
- Kurban atıklarını çay yatağına gömmüşler
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD'dan 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı
- Hatırlatma dozu için randevular açıldı
- ‘Elinizdeki dosyaları bitirin’ talimatı
- 'Biz bu değiliz'
- Hıncal Uluç'tan kötü haber
- Bayram dedikodusuna jet yanıt geldi
- İstanbul'da gece saat 01.00...
- İstanbul ve Ankara arasında 'Peker' trafiği
- 'Recep Tayyip Erdoğan gidince gelirim'
- '20 yıldır iktidardasınız...'