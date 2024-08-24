Şanlıurfa’da canlı yayın yapan dönerci silahlı saldırıya uğradı

Şanlıurfa’da TikTok hesabından canlı yayın yapan bir dönerci, müşterisinin siparişini hazırlarken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda dönercinin vurularak yere düştüğü anlar kameraya yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 24.08.2024 - 15:26
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Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesinde meydana geldi.

Tiktok hesabından canlı yayın yapan bir dönerci, bir kadın müşterisinin siparişini hazırlarken, silahlı saldırıya uğradı.

Dönerci, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Yaşanan anlar, cep telefonu kamerasına yansırken, kadın müşterinin sakinliği ise şaşırttı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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