5 kişiyi bıçakladı, o anları canlı yayınladı... Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Eskişehir'de dehşet saçan şahsa gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir’de Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde kesici aletle N.Ö, T.A., C.Ö., C.A. ve M.K. isimli 5 kişiye rastgele saldırarak yaralayan ve o anları sosyal medyada canlı yayınlayan A.K. isimli şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şüpheli 18 yaşındaki A.K.’nın sağlık kontrolünden geçirilerek, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü görüntüleri paylaştı.
Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Eskişehir’de Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde kesici aletle N.Ö., T.A., C.Ö., C.A. ve M.K isimli 5 vatandaşımıza rastgele saldırarak yaralayan A.K. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Eskişehir’de Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde kesici aletle N.Ö., T.A., C.Ö., C.A. ve M.K isimli 5 vatandaşımıza rastgele saldırarak yaralayan A.K. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 12, 2024
Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza… pic.twitter.com/Yn6hD42pAU
VALİLİK: SUÇ SABIKASI YOK
Eskişehir Valiliği, elindeki bıçakla sokakta karşılaştığı 5 kişiyi yaralayan şüpheli A.K.’nın suç sabıkası olmadığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, “Tepebaşı ilçesinde çay bahçesi içerisinde meydana gelen ‘bıçakla yaralama’ olayı ile ilgili olarak rastgele insanlara saldırarak 5 vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet veren şüpheli A.K. emniyet görevlileri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirilmiş, suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır. 19 Haziran 2024 tarihinde 18 yaşını dolduran ve şu ana kadar yapılan incelemelerde daha önce adli bir suç kaydı bulunmayan şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz” denildi.
Bıçaklı Saldırı Hakkında @ValiAKSOY #Eskişehir pic.twitter.com/G06Q0mgJSg— T.C. Eskişehir Valiliği (@eskvaliligi) August 12, 2024
NE OLMUŞTU?
Eskişehir’de iddiaya göre, oynadığı savaş oyunlarının etkisi altına giren 18 yaşındaki A.K., balta ve bıçak ile bölgedeki bir çay bahçesinde oturan yurttaşlara saldırdı.
Çelik yelek ve kask giyerek yüzünü maske ile gizleyen şüpheli, bölgedeki çay ocağında oturan 5 kişiyi bıçakla yaraladı. Olayda yaralanan 5 kişi ise kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Nedenini sorma, adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz'
- Sokak röportajı veren kadın tutuklandı!
- 'Ekonomi stagflasyona gidiyor'
- Akademisyenlerin tartışması karakolda bitti
- Saldırıyı da canlı yayınladı!
- Şırnak’ta saldırı
- O cani için karar çıktı!
- Partililer sert eleştirilerle ayrıldığını açıkladı!
- 'Bunun hesabını verecekler'
- Bakan Güler'den kritik Suriye mesajı