5 kişiyi bıçakladı, o anları canlı yayınladı... Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Eskişehir'de dehşet saçan şahsa gözaltı

Yayınlanma: 13.08.2024 - 08:20

Güncelleme: 13.08.2024 - 08:20

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şüpheli 18 yaşındaki A.K.’nın sağlık kontrolünden geçirilerek, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü görüntüleri paylaştı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Eskişehir’de Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde kesici aletle N.Ö., T.A., C.Ö., C.A. ve M.K isimli 5 vatandaşımıza rastgele saldırarak yaralayan A.K. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Eskişehir’de Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde kesici aletle N.Ö., T.A., C.Ö., C.A. ve M.K isimli 5 vatandaşımıza rastgele saldırarak yaralayan A.K. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza… pic.twitter.com/Yn6hD42pAU — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 12, 2024

VALİLİK: SUÇ SABIKASI YOK

Eskişehir Valiliği, elindeki bıçakla sokakta karşılaştığı 5 kişiyi yaralayan şüpheli A.K.’nın suç sabıkası olmadığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Tepebaşı ilçesinde çay bahçesi içerisinde meydana gelen ‘bıçakla yaralama’ olayı ile ilgili olarak rastgele insanlara saldırarak 5 vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet veren şüpheli A.K. emniyet görevlileri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirilmiş, suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır. 19 Haziran 2024 tarihinde 18 yaşını dolduran ve şu ana kadar yapılan incelemelerde daha önce adli bir suç kaydı bulunmayan şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz” denildi.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir’de iddiaya göre, oynadığı savaş oyunlarının etkisi altına giren 18 yaşındaki A.K., balta ve bıçak ile bölgedeki bir çay bahçesinde oturan yurttaşlara saldırdı.

Çelik yelek ve kask giyerek yüzünü maske ile gizleyen şüpheli, bölgedeki çay ocağında oturan 5 kişiyi bıçakla yaraladı. Olayda yaralanan 5 kişi ise kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.