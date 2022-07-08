Şanlıurfa'da cezaevi önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'da E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde silahlı saldırıya uğrayan Muhittin B. hayatını kaybetti.
Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan yakınını ziyarete giden Muhittin B, cezaevi önünde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, Muhittin B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Muhittin B'nin cesedi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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