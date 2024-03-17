Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Konacık Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
Henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermiler Ali K. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişiye daha isabet etti.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ali K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.
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