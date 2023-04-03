Şanlıurfa'da cinayet: Kayınbiraderini öldürüp, 'Namusumu temizledim' dedi
Şanlıurfa'da, 3 çocuk annesi Hülya B. (33), kendisini cinsel içerikli videolarını yaymakla tehdit ettiğini öne sürdüğü ilişki yaşadığı kayınbiraderi Ferdi B.'yi (41) sokak ortasında tabancayla öldürdü. Cinayetin ardından elinde tabancayla bekleyen Hülya B., "Namusumu temizledim" diyerek polise teslim oldu.
Olay, öğle saatlerinde, Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli, 3 çocuk annesi Hülya B., eşinin kardeşi Ferdi B. ile ilişki yaşadı. Ferdi B., iddiaya göre, yengesiyle yakınlaşmalarını kamerayla kayıt altına aldı.
Olayın ortaya çıkmasının ardından Hülya B., eşi ve çocuklarıyla, 3 ay önce, Diyarbakır'a yerleşti. Ferdi B., iddiaya göre şehir değiştiren yengesini birlikte olmaya zorladı ve elindeki görüntülerle, sosyal medyada yaymakla tehdit etmeye başladı.
DİYARBAKIR'DAN GELDİ
Tehditler üzerine Hülya B., Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya gelip kayınbiraderiyle buluştu. Hülya B., buluşma noktasına gelen kayınbiraderine, yanındaki tabancayla peş peşe ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Ferdi B., olay yerinde hayatını kaybetti. Mahallede tedirginliğe neden olan olay sırasında, kayınbiraderinin başında bekleyip, çevredekilerden polisi aramalarını isteyen Hülya B., "Beni yuvamdan, kocamdan etti. Ben daha niye yaşıyorum? Namusumu temizledim" diye bağırdı.
Hülya B., daha sonra, ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekiplerine, elindeki tabancayı bırakıp teslim oldu. Sağlıkçıların kontrolünde öldüğü belirlenen Ferdi B.'nin cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Gözaltına alınan Hülya B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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