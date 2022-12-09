ABD, hipersonik füzelere dikkat çekti: Silahlanma yarışında değiliz

09 Aralık 2022 Cuma, 14:18

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks, Aspen Güvenlik Forumu'nda konuştu.

Kathleen Hicks, ABD'nin hipersonik füzeler geliştirme konusunda bir silahlanma yarışına girmeyeceğini söyledi.

Hicks, "Silahlanma yarışında değiliz, diğer ülkelerin yaptıklarına kıyasla dolar bazında harcama yapmak, silah bazında silah üretmek derdinde değiliz" dedi.

Hicks, ABD'nin savaş ihtiyaçlarını karşılayan sistemlere sahip olduğundan emin olmak için hipersonik yeteneklere önemli ölçüde yatırım yaptığını belirtti.

Rusya'nın, Ukrayna'da hipersonik füzeler kullanmasının Pentagon'un dikkatinden kaçmadığını belirten Hicks, Rusya'nın bu silahları kullanmasının "savaş alanında farklı etkiler yaratma ihtiyacına bağlı" olduğunu ileri sürdü.