Şanlıurfa'da dehşet: Babasını katletti, annesini bıçakla yaraladı!

Yayınlanma: 01.05.2025 - 10:07

Güncelleme: 01.05.2025 - 10:07

Şanlıurfa'da yaşayan Nurettin D. (43), kırsal Kayalar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle, babası Cuma (65) ve annesi Reyhan D.'yi (64) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA HAYATINI KAYBETTİ, ANNE HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerce yapılan incelemede, babanın hayatını kaybettiği belirlendi, anne ise Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nurettin D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.