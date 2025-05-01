Şanlıurfa'da dehşet: Babasını katletti, annesini bıçakla yaraladı!
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir kişi babasını bıçakla öldürdü, annesini yaraladı.
Şanlıurfa'da yaşayan Nurettin D. (43), kırsal Kayalar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle, babası Cuma (65) ve annesi Reyhan D.'yi (64) bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BABA HAYATINI KAYBETTİ, ANNE HASTANEYE KALDIRILDI
Ekiplerce yapılan incelemede, babanın hayatını kaybettiği belirlendi, anne ise Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Nurettin D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: #Şanlıurfa #Cinayet
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