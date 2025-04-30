Ankara'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti!
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, inşaatta beton dökme işlemi sırasında pompa aksamının elektrik tellerine temas edip akıma kapılan işçi Ali Arıkanoğlu (42), hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.
Olay, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı İkipınar Mahallesinde meydana geldi. Mahallede yapımı süren inşaatta çalışan Ali Arıkanoğlu, mikser aracıyla beton dökme işlemi sırasında pompa aksamının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
Arıkanoğlu ağır yaralanırken, işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Elektrik hatlarındaki enerjinin kesilmesinin ardından, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Arıkanoğlu, Halil Şıvgın Çubuk Hastanesi'ne kaldırıldı.
Arıkanoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, cenazesi ise hastanenin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.
Etiketler: #Ankara #iş cinayeti
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