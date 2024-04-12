Şanlıurfa'da dereye giren 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde serinlemek için dereye giren çocuk boğuldu.

AA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 16:26
Şanlıurfa'da dereye giren 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Hürriyet Mahallesi'nden geçen Curcup deresine giren çocuğun bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden yurttaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen dalgıç polisler tarafından yapılan aramada, 15 yaşlarında bir erkek çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

Cansız beden kimlik tespiti için Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Şanlıurfa haberleri dere haberleri boğulma haberleri

İlgili Haberler

Boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Sümeyye yaşam savaşını kaybetti

Boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Sümeyye yaşam savaşını kaybetti
Bu akıntıya dikkat! Karadeniz’de boğulma vakaları arttı

Bu akıntıya dikkat! Karadeniz’de boğulma vakaları arttı
Hamama giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Hamama giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin açıklama: '4 yerde seçim yenilenecek'

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin açıklama: '4 yerde seçim yenilenecek'
Tahta kaşıkla cinsel saldırı ve işkencede ‘ölüm’ tehdidi

Tahta kaşıkla cinsel saldırı ve işkencede ‘ölüm’ tehdidi
Defne Belediye Başkanı, makam aracı uygulamasını kaldırarak araçları satışa çıkardı

Defne Belediye Başkanı, makam aracı uygulamasını kaldırarak araçları satışa çıkardı
11 Nisan Perşembe reyting sonuçları açıklandı!

11 Nisan Perşembe reyting sonuçları açıklandı!
Son dakika... Bakan Ali Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu: 38 ölü, 5026 yaralı!

Son dakika... Bakan Ali Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu: 38 ölü, 5026 yaralı!
Bursa’da oğlunun ölüm haberini alan anne erken doğum yaptı! Bebeğe kaybettiği yavrusunun ismini koydu

Bursa’da oğlunun ölüm haberini alan anne erken doğum yaptı! Bebeğe kaybettiği yavrusunun ismini koydu
Bir rica da Erdoğan’dan: Bahçeli’den sonra cumhurbaşkanı da Akşener’e ‘Partinin başında kal’ çağrısı yaptı

Bir rica da Erdoğan’dan: Bahçeli’den sonra cumhurbaşkanı da Akşener’e ‘Partinin başında kal’ çağrısı yaptı
Serenay Sarıkaya’dan Mert Demir açıklaması: her şey yolunda…

Serenay Sarıkaya’dan Mert Demir açıklaması: her şey yolunda…