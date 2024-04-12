Şanlıurfa'da dereye giren 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 12.04.2024 - 16:26

Güncelleme: 12.04.2024 - 16:26

Hürriyet Mahallesi'nden geçen Curcup deresine giren çocuğun bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden yurttaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen dalgıç polisler tarafından yapılan aramada, 15 yaşlarında bir erkek çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

Cansız beden kimlik tespiti için Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.