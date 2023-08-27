Boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Sümeyye yaşam savaşını kaybetti
Batman’da bir hafta önce girdikleri sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren iki kardeşten Sümeyye Okuyucu (12), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Demirbilek köyü yakınlarında 20 Ağustos’ta; aileleriyle sulama kanalı kenarına pikniğe Sümeyye Okuyucu ile ismi öğrenilemeyen kardeşi, sıcak havadan bunalıp, suya girdi.
Ancak bir süre sonra kardeşler, suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, suya atlayarak çocukları çıkardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kardeşler, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kardeşlerden Sümeyye Okuyucu, bugün Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir haftadır süren yaşam mücadelesini kaybetti. Okuyucu’nun cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.
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