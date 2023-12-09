Hamama giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Yayınlanma: 09.12.2023 - 21:53

Güncelleme: 09.12.2023 - 22:26

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir hamama ailesi ile birlikte gelen E.T. (8), boğulma tehlikesi geçirdi.

Ailesi ve hamam görevlileri tarafından kurtarılarak ilk tedavisi yapılan E.T., çağırılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından polis ekipleri hamamda inceleme yaptı.