Hamama giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
Kayseri'de ailesi ile birlikte hamama giden 8 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir hamama ailesi ile birlikte gelen E.T. (8), boğulma tehlikesi geçirdi.
Ailesi ve hamam görevlileri tarafından kurtarılarak ilk tedavisi yapılan E.T., çağırılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından polis ekipleri hamamda inceleme yaptı.
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