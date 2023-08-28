Şanlıurfa'da düştüğü traktörün altında kalan 12 yaşındaki Baran öldü
Şanlıurfa'da seyir halindeki traktörden düşüp tekerin altında kalan Baran Kubat (12), hayatını kaybetti.
Kösecik Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen traktör ile tarladan eve dönen Baran Kubat, dengesini kaybederek düştü.
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Traktörün altında kalan Kubat, yakınları tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kubat, bu sabah hayatını kaybetti.
Baran Kubat'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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