Şanlıurfa’dan zikir görüntüleri! Kendinden geçti

Şanlıurfa'da kaydedildiği iddia edilen görüntülerde bir grup erkeğin zikir çektiği, içlerinden birinin ise adeta kendinden geçtiği görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 18:32
Abone Ol google-news

Naimi Tarikatı mensuplarının Şanlıurfa'da düzenlediği zikir görüntüleri gündeme damga vurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tarikat mensuplarının kendilerinden geçtiği görüldü.

 


Player Alanı
Tarikat zikir

İlgili Haberler

Tarikat vakfının açtığı kaçak lise skandalına ilişkin Av. Baykal’dan açıklama: ‘Gelişmeler endişe verici’

Tarikat vakfının açtığı kaçak lise skandalına ilişkin Av. Baykal’dan açıklama: ‘Gelişmeler endişe verici’
Derya Yanık'tan depremzede çocukların Menzil tarikatının evlerinde kaldığı iddiasına yanıt: 'Aile bütünlüğü içinde...'

Derya Yanık'tan depremzede çocukların Menzil tarikatının evlerinde kaldığı iddiasına yanıt: 'Aile bütünlüğü içinde...'

En Çok Okunan Haberler