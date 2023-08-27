Şanlıurfa’dan zikir görüntüleri! Kendinden geçti
Şanlıurfa'da kaydedildiği iddia edilen görüntülerde bir grup erkeğin zikir çektiği, içlerinden birinin ise adeta kendinden geçtiği görüldü.
Naimi Tarikatı mensuplarının Şanlıurfa'da düzenlediği zikir görüntüleri gündeme damga vurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tarikat mensuplarının kendilerinden geçtiği görüldü.
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