İstanbul Büyükçekmece'de erkek dehşeti: Lüks villayı basıp kadını öldürdü!
Büyükçekmece’de yabancı uyruklu erkek, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin bakıcı olarak çalıştığı villaya gelerek kavga çıkarttı. Çıkan kavgada erkeğin bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Gürpınar Caddesi saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 54 yaşındaki Zebiniso Dayıyarova isimli Türkmen kadın, sevgilisinden (49) ayrılmak istiyordu.
Ancak söz konusu erkek, bir süredir kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin, bakıcı olarak çalıştığı lüks villaya gelerek kavga çıkardıktan sonra bıçakla kadını ağır yaraladı.
Ağır yaralanan kadın sesleri duyup gelen vatandaşlar tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
KADIN KURTARILAMADI
Kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen öldü. İhbar üzerine çevredeki kameraları inceleyen polis, şahsın eşkalini tespit etti.
SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Fail, Küçükçekmece’de saklandığı evde yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Büyükçekmece #erkek şiddeti
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