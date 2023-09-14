Şanlıurfa'da fabrika yangını!

Şanlıurfa’da bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın 1 saatte söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 14.09.2023 - 11:42
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Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Şanlıurfa Yangın fabrika

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