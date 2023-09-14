Şanlıurfa'da fabrika yangını!
Şanlıurfa’da bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın 1 saatte söndürüldü.
Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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