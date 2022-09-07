Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobilden düşen eşyası sonu oldu

07 Eylül 2022 Çarşamba, 20:34

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep - Şanlıurfa karayolunun Akabe Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Seyir halindeki Halil Tokmak idaresindeki 72 AAS 108 plakalı otomobilden eşya düştü. Sürücü Tokmak otomobilini yol kenarında park ederek, düşen eşyasını almaya çalıştı. Bu sırada arkadan gelen Mustafa A. yönetimindeki 63 ZH 080 plakalı Ford marka otomobil, Tokmak'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Tokmak, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tokmak'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bölgede kaza yapan araçlara çarpmamak için Yılmaz M. yönetimindeki otomobil, kaldırıma ve bariyerlere çarparak durdu. Yaralının olmadığı kazada ise otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazanın yaşandığı Gaziantep - Şanlıurfa karayolunun Şanlıurfa istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.