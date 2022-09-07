Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobilden düşen eşyası sonu oldu
Şanlıurfa'da seyir halindeyken otomobilinden düşürdüğü eşyasını almaya çalışan sürücü, arkadan gelen aracın çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep - Şanlıurfa karayolunun Akabe Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Seyir halindeki Halil Tokmak idaresindeki 72 AAS 108 plakalı otomobilden eşya düştü. Sürücü Tokmak otomobilini yol kenarında park ederek, düşen eşyasını almaya çalıştı. Bu sırada arkadan gelen Mustafa A. yönetimindeki 63 ZH 080 plakalı Ford marka otomobil, Tokmak'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Tokmak, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Tokmak'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bölgede kaza yapan araçlara çarpmamak için Yılmaz M. yönetimindeki otomobil, kaldırıma ve bariyerlere çarparak durdu. Yaralının olmadığı kazada ise otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kazanın yaşandığı Gaziantep - Şanlıurfa karayolunun Şanlıurfa istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Rögardan 2 gün boyunca mavi su aktı
- Hakkari'de hareketli dakikalar
- Yardıma itfaiye ekipleri yetişti
- 300 binlik motosikletle ön kapıdan çıkıp gitti
- Minibüsün çarptığı kamyonet takla attı
- Üsküdar'da kamyon devrildi
- Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
- Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay
- Şimşekler orman yangını çıkardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a bir rakip daha geliyor
- AKP'den seçim öncesi yeni hamle
- İşte Halkbank'taki o dokuz kişi
- İşte o 9 kişi
- 'Altılı Masa Yavaş’ı aday göstermezse...'
- Erdoğan hangi rakipten çekiniyor?
- Önce harita sonra aday
- Fırat ve Laçin arasında darbe tartışması
- Uykusuz'dan çok konuşulacak 'Diyanet' kapağı
- İYİ Parti'de istifa