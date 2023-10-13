Şanlıurfa'da feci kaza... Otomobille çarpışan otobüs devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde otomobil ile çarpışan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 14 kişi ise yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 13.10.2023 - 08:49
Şanlıurfa'da feci kaza... Otomobille çarpışan otobüs devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
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Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Viranşehir ilçesi Eyyüp Nebi Kavşağı yakınlarında yaşandı.

Eskişehir’den Mardin’e giden 34 RR 432 plakalı yolcu otobüsü, 34 BF 059 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra devrildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada Hilve Kılıç (66) hayatını kaybederken Yusuf K., Muhammed Baver, Mohammad Y., Yıldız İ., Mehmet Hakkı O., Asel Sena E., Ali Emir E., Gülçin E., ile isimleri öğrenilemeyen 4 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin durumunun kötü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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