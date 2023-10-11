Şanlıurfa'da iki kamyonet çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
A.O. (49) idaresindeki 72 DL 639 plakalı kamyonet, Siverek-Çermik kara yolu 30. kilometresinde A.S. (43) yönetimindeki 21 UA 290 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücü A.S. ile araçta bulunan C.S. (32) ve M.S. (32) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hamas'ın verdiği süre doldu
- Nur Sürer Farah Zeynep Abdullah’a ateş püskürdü!
- Dolar 120 TL'ye dayanacak!
- Şimşek'ten emekli zammı açıklaması
- Bahçeli ve Erdoğan’a 3 soru yöneltti!
- İş insanının hapsi isteniyor!
- Real Madrid'den Arda Güler'e hediye!
- Cem Küçük'ten Erdoğan'ı kızdıracak 5 bin lira açıklaması
- İYİ Parti 'tezkere' kararını açıkladı
- ABD'ye 'uçak gemisi' tepkisi