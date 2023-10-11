Şanlıurfa'da iki kamyonet çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 11.10.2023 - 07:31
Şanlıurfa'da iki kamyonet çarpıştı: 3 kişi yaralandı
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A.O. (49) idaresindeki 72 DL 639 plakalı kamyonet, Siverek-Çermik kara yolu 30. kilometresinde A.S. (43) yönetimindeki 21 UA 290 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücü A.S. ile araçta bulunan C.S. (32) ve M.S. (32) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Şanlıurfa

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