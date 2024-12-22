Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşlere yasak

Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde gösteri ve yürüyüşlerin 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşlere yasak
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AA
Yayınlanma: 22.12.2024 - 22:04

Valilikten yapılan açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddesine istinaden bazı kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikleri ve ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri, basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, nöbet eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma, vb. gibi eylem etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek olan eylem etkinliğe destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri 23.12.2024 saat: 00.01'den 27.12.2024 saat: 23.59'a kadar 5 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."


Etiketler: #EYLEM #oturma eylemi #Yasak

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