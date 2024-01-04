Şanlıurfa'da hava ulaşımına sis engeli
Şanlıurfa'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Yüksek kesimlerde yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi, kara ve hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul'dan Şanlıurfa'ya hareket eden bir uçak Adana'ya yönlendirildi.
GAP Havaalanı'ndan İstanbul ve Ankara'ya karşılıklı uçuşlar da iptal edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ya bakan ya başkan yalan söylüyor
- Bakan Yardımcısı fena yakalandı!
- 'Yalancı, iftiracı, kul hakkı yiyen günahkar'
- Yargıtay Başsavcısından yeni 'Can Atalay' açıklaması
- Erdoğan'dan 'İstanbul adayı' açıklaması
- AKOM tarih verdi... Kar geliyor
- 'Rezerv alan' Şişli'yi de vurdu
- Tehdit etti, havalimanını birbirine kattı!
- MetroPOLL'den AYM anketi!
- 'Bugün yerel seçimlere yönelik bir şey duyamayacaksınız'