Şanlıurfa'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 21:56
Şanlıurfa'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlattı.


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