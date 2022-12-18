Şanlıurfa'da kamyonda 109 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'da durdurulan bir kamyonda 109 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonda arama gerçekleştirildi.
Ekiplerce araçta yapılan kontrolde 200 paket halinde 109 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
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