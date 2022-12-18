Şanlıurfa'da kamyonda 109 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da durdurulan bir kamyonda 109 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA
18 Aralık 2022 Pazar, 10:12
Şanlıurfa'da kamyonda 109 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonda arama gerçekleştirildi.

Ekiplerce araçta yapılan kontrolde 200 paket halinde 109 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.


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