Şanlıurfa'da kamyonda 109 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

18 Aralık 2022 Pazar, 10:12

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonda arama gerçekleştirildi.

Ekiplerce araçta yapılan kontrolde 200 paket halinde 109 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.