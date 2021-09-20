Şanlıurfa'da korkunç cinayet: İşe giderken sırtından vuruldu

20 Eylül 2021 Pazartesi, 17:12

Olay, sabah saatlerinde Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yol yapım şantiyesinde çalışan Aziz Erkan, sabah evden çıktığı sırada arkasından gelen kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından sırtından tüfekle vuruldu.

Silah sesini duyan çevredekiler, Aziz Erkan'ın sokak ortasında kanlar içerisinde yerde yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine geçen ekipler, Erkan’ı ilk müdahalesini yaptıktan sonra Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Acil serviste tedaviye alınan Aziz Erkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, cinayeti işleyen kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

