8 yaşındaki Mert bahçede çalışırken göğsünden vuruldu
Şanlıurfa’da bahçede fıstık toplarken kalbine kurşun isabet eden 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay öğle saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Yaylatepe kırsal Mahallesinde yaşandı. Bahçede fıstık toplayan 8 yaşındaki Mert Yıldırım, henüz nereden geldiği belirlenemeyen kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu yaralandı.
KURTARILAMADI
Araçla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Bölgeye giden jandarma ekiplerinin olayın nasıl yaşandığını ve silahın kim tarafından ateşlendiğini belirlemek için çalışma başlattığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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