Şanlıurfa'da korkutan yangın!
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir binanın 4’üncü katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.
Edinilen bilgiye göre, yangın Haliliye ilçesi Ulubatlı Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi.
Binada bulunan dairede iddiaya göre, elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına aldı.
Maddi hasarın meydana geldiği yangında, 1 kişi dumandan etkilendi.
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