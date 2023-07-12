Şanlıurfa'da kuduz teşhisi konulan genç mimar hayatını kaybetti

Yayınlanma: 12.07.2023 - 20:27

Güncelleme: 12.07.2023 - 20:27

Olay geçen hafta çarşamba günü meydana geldi. Köpeğini dolaştıran Lütfü Seray, bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Eve dönünce kuduz hastalığı belirtileri göstermesi üzerine Seray yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada kuduz teşhisi konulan Seray, Gaziantep’e sevk edildi. Gaziantep’te tedavi gören Seray, bugün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile yakınlarını üzen Lütfü Seray’ın cenazesi, yarın Siverek’te toprağa verilecek. Kuduz olan köpeğin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Öte yandan geçen yıl Bitlis’te sokak köpeklerinin ısırması sonucu kuduz şüphesi konulan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.